شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولون: وطننا أرسى ركائز بناء مستقبل إنساني أفضل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد مسؤولون أن دولة الإمارات كانت على الدوام إمارات الخير والعطاء والإنسانية، وملتقى التعايش والتسامح والتناغم بين مختلف الجنسيات والثقافات، وأصبحت نموذجاً رائداً في إرساء ركائز التسامح إقليمياً، وعالمياً، لبناء مستقبل أفضل للإنسانية.

‏أكد المستشار عصام الحميدان، ‏النائب العام لإمارة دبي، حرص دولة الإمارات على نشر قيم التسامح والتعايش والسلام بين أفراد شعبها والمقيمين على أرضها الطيبة، وتجاوزت هذا المنظور ليكون هدفها أسمى وأعمق، ويصل إلى جميع شعوب دول العالم.

وأضاف أنها عززت ذلك بوزارة التسامح والتعايش، أول وزارة تتبنى هذا النهج وتؤكد دورها الريادي وتفردها به، ومن هذا الالتزام نرى حقيقة النهج الذي سار عليه الوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تبني هذه القيم النبيلة ركيزة أساسية تعبر عن الاستقرار والبناء والتطور وتماسك المجتمع الاماراتي، في ظل التمازج الحضاري لمختلف الثقافات والديانات التي تحتضنها الدولة.

مفردات المحبة

وأكد اللواء الركن الطيار فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي، أن قيمة التسامح ونشرها في المجتمع ارتبطت بدولة الإمارات التي تعدّ من أوائل الدول التي عملت على تشكيل مفردات المحبة والسلام والتسامح والانفتاح والتعايش مع الآخرين، لأنها عناصر رئيسية في ثقافة مواطنيها، وسكانها.

نموذج يحتذى

وقال القاضي الدكتور جمال السميطي، المدير العام لمعهد دبي القضائي، إن مشاركة دولة الإمارات في اليوم العالمي للتسامح تأتي مميزة كل عام عن نظيراتها من دول العالم. ومع أنها تمثل استجابة لنداء الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1996، فإنها عملت بكل جدية على مختلف المستويات القيادية والحكومية والشعبية لتجسيد القيم والفضائل المتضمنة في هذه المناسبة على أرض الواقع، من خلال تطبيق كل ما جاء في إعلان المبادئ المتعلقة بالتسامح وخطة عمل متابعة سنة الأمم المتحدة للتسامح.

ركيزة أساسية

وأكد المهندس عويضة المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، أن التسامح قيمة أصيلة قامت عليها دولة الإمارات على يد المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، ويمثل كذلك ركيزة أساسية لسعيها الحضاري بنقل أسمى المبادئ الإنسانية إلى كل شعوب العالم.

طريق إلى التراحم

أكدت الدكتورة مريم إبراهيم المحمود، نائبة المدير العام لأكاديمية الإمارات الدبلوماسية، أن احترام وتقدير التنوع الواسع والثري للثقافات والأديان والجنسيات من حولنا، هو أمر غرسه فينا المغفور له بإذن الله الشيخ زايد، طيب الله ثراه، إذ قال: «التسامح بين البشر يؤدي إلى التراحم، فالإنسان يجب أن يكون رحيماً ومسالماً مع أخيه الإنسان».

توحد الإنسانية

وقال وسام لوتاه، المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية في «اليوم العالمي للتسامح»، نهنئ دولتنا وجميع من يعيش على أرض الإمارات الطيبة، هذه الدولة التي قدمت للعالم بأسره أفضل صورة عن التسامح والتعايش بين البشر على اختلاف أجناسهم وثقافاتهم.

تقاليد عربية أصيلة

قال بشير خلفان المحيربي، المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان: «إن احتفال دولة الإمارات باليوم العالمي للتسامح يأتي تأكيداً على القيم النبيلة التي تأسست عليها الدولة كالتسامح والتعاون ومبادئ التعايش وتقبّل الآخر، وهي قيم تنطلق من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف».

وقال أحمد صالح العجلة، مدير مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي «تحكيم»: نؤكد قيم الإمارات الإنسانية التي تحتضن عشرات الجنسيات من مختلف الثقافات والجنسيات، تعيش بود وسلام ومحبة، على أرضها، تجمعهم محبة البلاد.

رمزاً للتسامح

وقال خليفة الشيباني، المدير العام لشركة تلال العقارية، نرفع أسمى آيات التهنئة لقيادتنا الرشيدة، التي انتهجت مفهوم التسامح الذي غرسه المغفور له بإذن الله، الوالد الشيخ زايد، طيّب الله ثراه، وجعلت من دولة الإمارات رمزاً للتسامح والسلام.

مكون أساسي

قال محمد جمعة الفلاسي، وكيل دائرة الطاقة بأبوظبي: «التسامح مكون أساسي في مفردات الثقافة الإماراتية، وقيمة راسخة وأسلوب حياة في مجتمعنا، ومن الأسس الرئيسية التي قامت عليها دولتنا، والعنوان الأبرز في مسيرتنا للعبور لمستقبل زاهر تكون فيه الإمارات الأفضل في العالم على كل المستويات».

موطن الاحترام والمحبة

قالت إيمان راشد سيف، مديرة إدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة: إن احتفال دولة الإمارات باليوم العالمي للتسامح تأكيد على حرص الدولة على تعزيز قيم التسامح والتعايش المشترك.

حاضر منذ التأسيس

أكد سالم سعيد المدفع، الرئيس التنفيذي لشركة «رافد» لحلول المركبات، أن التسامح ليس جديداً في دولة الإمارات، فهو حاضر منذ تأسيسها، وعنوان عريض منذ التأسيس، ونهج ثابت عند باني الدولة، المغفور له الشيخ زايد، طيّب الله ثراه، ومستمر عند القيادة الرشيدة، وهو واجب وطني وأخلاقي وإنساني دائم في الإمارات، قيادة وحكومة وشعباً ومؤسسات.

واحة للإنسانية

أكد عيسى عطايا، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ألف» أن دولة الإمارات واحة للإنسانية ومنارة للتسامح، وتتقدم أسرة المجموعة بأطيب التحيات والتمنيات والتهاني لدولة الإمارات، حكومة، وشعباً، بمناسبة اليوم العالمي للتسامح.