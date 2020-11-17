شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان البادي: حرص على تنمية القيم والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد سلطان سعيد البادي وزير العدل أن الاحتفال باليوم العالمي للتسامح، يؤكد توجه الدولة في صون وكفالة التعايش والوئام لكافة أطياف المجتمع من مواطنين، ومقيمين، خلال الانفتاح على العالم، ما يعكس رؤية القيادة الرشيدة في وضع الآليات التي كفلت احترام التعددية الثقافية والدينية والالتزام بقيم الحوار، واحترام الآخر.

وقال: التسامح هو نهج مرادف لاسم دولة الإمارات، التي تنشر الوسطية والاعتدال في العالم، فأصبحت وطناً للتسامح، وعنواناً له، وجسراً للتعايش وتقبل الآخر.

وأكد وزير العدل أن شعب دولة الإمارات يتفاعل بإيجابية مع الجميع ويحرص على تنمية قيم التسامح والتعايش والمساواة معتزاً بتراثه الزاخر بالتقاليد العريقة التي أسهمت في تحقيق التفاعل والتواصل الإيجابي مع جميع الثقافات والمعتقدات من خلال تبادل الأفكار والخبرات والاستماع إلى الآخر، والتعايش معه في سلام.

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