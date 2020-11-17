مصادر مقربة: إصابة زوجة محمد صلاح بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين: كشفت مصادر مقربة من أسرة اللاعب الدولى محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني لكرة القدم ونادي ليفربول الإنجليزي، عن إصابة ماجي زوجته بفيروس كورونا. وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم الإفصاح عن اسمها، أن الإصابة بفيروس كورونا تم اكتشافها أمس الأحد، وقامت "ماجي" بعزل نفسها بمكان إقامتها ولم تسافر مع زوجها إلى الجونة. اقرأ أيضًا: أول تحرك من "الصحة" بشأن إعلان إصابة محمد صلاح بفيروس "كورونا"

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