شروط وأوراق تقدم الطلاب المستجدين للمدن الجامعية بالأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

فتحت جامعة الأزهر، باب تنسيق القبول بالمدن الجامعية للطلاب والطالبات المستجدين "الناجحين في الثانوية الأزهرية"، للعام الجامعي الحالي، بكليات القاهرة والأقاليم.

وينشر "الخليج 365" الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم للمدن الجامعية بالأزهر للطلاب القدامى، وهي كالتالي:

1 - أن يكون الطالب من غير سكان المحافظة التي توجد بها المدينة أو ضواحيها.

2 ـ التقديم في الموعد المحدد للإسكان بالمدينة.

3 ـ أن يكون الطالب مستوفِ للأوراق والمستندات المطلوبة.

خطوات التقديم

1 ـ التقديم في المدن الجامعية الأزهرية، عبر الرابط التالي: اضغط هنا

2 ـ سداد مبلغ 60 جنيها عبر منافذ الدفع الفوري لحساب جامعة الأزهر.

3 ـ طباعة استمارة التقديم من موقع المدن الجامعية.

3- كتابة البيانات الموجودة في الاستمارة.

4- التأكد من بيانات الضامن، وختم العمل الذي يعمل فيه.

5- تسليم الأوراق في المدينة الجامعية.

6- التأكد من استلام الإيصال، بعد تسليم الأوراق.

الأوراق المطلوبة للتقديم

1- نموذج طلب الإقامة بالمدن الجامعية.

2- 4 صور شخصية حديثة.

3- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب، أو ولي الأمر.

4- شهادة طبية معتمدة من الإدارة العامة للشئون الطبية بالجامعة، للطلاب ذوي الحالات الخاصة.

5- صورة من إيصال مكتب التنسيق، وبطاقة الترشيح للكلية "الأصل للإطلاع".

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