البحرين: على المجتمع الدولي تكثيف جهود مواجهة التطرف

سيف اليزيد - المنامة (وكالات)

أكد وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني ضرورة أن يسعى المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لمواجهة الخطاب المتطرف، ومراقبة خطاب الكراهية، وتعزيز وحماية حرية الأديان والمعتقدات.

وقال الزياني، خلال مشاركته أمس، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوزاري الثالث لحرية الأديان والمعتقدات الذي تنظمه وزارة الخارجية البولندية، عبر الاتصال المرئي: إن مملكة البحرين كانت على مدى سنين منارة للحرية الدينية والتعدد الثقافي، مشيراً إلى أن «دستور مملكة البحرين يكفل هذه الحريات، وأن رؤية الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تؤكد أهمية تعزيز السلام والاستقرار كمسار لمزيد من الازدهار والتنمية، ليس فقط على المستوى المحلي، ولكن في المنطقة والعالم ككل».

وأضاف الوزير أن «الملك يؤمن بأن الجهل هو عدو السلام، وأن من واجبنا أن نتعلم، ونشارك، ونعيش معاً، من خلال مبادئ الإيمان بروح الاحترام المتبادل والمحبة»، مؤكداً أنه انطلاقاً من هذا الالتزام الثابت بحماية الحرية الدينية، اتخذت مملكة البحرين تدابير ملموسة وفعالة لضمان تعزيز ثقافة السلام والحوار والتعايش على الصعيدين المحلي والإقليمي.

وقال الزياني، إن «البحرين تعتز بتوقيعها على اتفاق مبادئ إبراهيم في 15 سبتمبر 2020م باعتباره إعلان سلام وتعاون يفتح الطريق أمام إقامة علاقات دبلوماسية بناءة مع إسرائيل». وأضاف أن «مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي ومكتب المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الأميركية وقعا لاحقاً مذكرة تفاهم لرصد ومكافحة معاداة السامية، وتعزيز التعاون المشترك وتطوير وتنفيذ برامج تعزز الاحترام والتقدير المتبادل والتعايش السلمي بين مختلف الشعوب والدول والأديان في منطقة الشرق الأوسط، تماشياً مع إعلان مملكة البحرين».

وبين وزير الخارجية أن مملكة البحرين أكدت التزامها بضمان وحماية وتعزيز الحرية الدينية، وجددت إيمانها بأهمية الحوار لمواجهة الخطابات المتطرفة لتظل البحرين رائدة في التسامح والتعايش السلمي في منطقة الشرق الأوسط ككل، وستواصل جهودها الدبلوماسية ومبادراتها الوطنية لنشر ثقافة التسامح والتعايش والازدهار من أجل تعزيز الوئام بين شعوب ودول المنطقة.

وفي سياق أخر، قال دبلوماسيان لوكالة «رويترز» إن وزير الخارجية البحريني سيتوجه إلى إسرائيل غداً الأربعاء في أول زيارة لوفد رسمي من المنامة حيث من المقرر أن يلتقي مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الذي سيكون هناك أيضاً.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية البحرينية، إن الزياني سيجري محادثات حول مجالات التعاون التي جرى التطرق إليها خلال زيارة وفد إسرائيلي إلى المنامة يوم 18 أكتوبر.

ووفقاً لموقع «تايم أوف إسرائيل»، يعمل مسؤولون إسرائيليون على الانتهاء من اتفاق طيران لتنظيم رحلات مباشرة بين إسرائيل والمنامة بحلول الأربعاء، حتى يتم التوقيع عليه في الاجتماع. ومن المتوقع أنّ يبحث المسؤولون أيضاً فتح السفارات وتبادل السفراء.

ويأتي ذلك، بعد أيام على تصويت مجلس الوزراء الإسرائيلي بالإجماع على البيان المشترك حول إقامة علاقات دبلوماسية سلمية وودية مع مملكة البحرين.