«الاتحاد للطيران» تطلق وجهتها الجديدة إلى تل أبيب

سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «الاتحاد للطيران» إطلاق رحلات منتظمة على مدار العام إلى تل أبيب، المركز الاقتصادي والتكنولوجي لإسرائيل اعتباراً من 28 مارس 2021.

وكانت «الاتحاد للطيران» قد سيرت رحلة ركاب تجارية إلى ومن تل أبيب في 19 أكتوبر 2020. وقال محمد عبدالله البلوكي، الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية في مجموعة «الاتحاد للطيران»، إن إطلاق أحدث رحلاتها التي تربط بين أبوظبي وتل أبيب يمثل خطوة تاريخية هامة على طريق البدء بتسيير رحلات منتظمة بين البلدين. وأضاف أن الخدمة الجديدة والتي ستدخل حيّز العمل اعتباراً من 28 مارس 2021، ستتيح خيارات واسعة وتجارب سفر ملائمة للمسافرين من نقطة إلى أخرى بين الإمارات وإسرائيل، سواء بقصد العمل أو الترفيه، ولن تقتصر الخدمات الجديدة على الترويج للسياحة القادمة إلى أبوظبي، بل ستتيح الفرصة أيضاً للإماراتيين والمقيمين في الدولة لاستكشاف ما تحمله إسرائيل من مواقع ومناطق جذب سياحية من شواطئ ومطاعم وأنشطة مختلفة.

وسيتم اختيار مواعيد مغادرة الرحلات لتكون مريحة وملائمة للسفر عبر أبوظبي إلى مختلف الوجهات على امتداد شبكة «الاتحاد للطيران»، بما في ذلك الصين والهند وتايلاند وأستراليا. ويعزز برنامج الاتحاد للصحة والسلامة وبرنامج التعقيم الصارم الذي تطبّقه الشركة، تجارب السفر من وإلى وعبر أبوظبي، حيث يحرص على توفير أعلى مستويات النظافة والتعقيم عند كل نقطة اتصال على امتداد رحلة الضيف، ويشمل ذلك فريق سفراء الصحة والسلامة، الذي يُعدّ الأول من نوعه في قطاع الطيران، ويضم أفرادًا مدربين خصيصًا لتوفير إرشادات سفر ومعلومات صحية أساسية ورعاية أولية سواء على الأرض أم في الجو، ليتمكن الضيوف من السفر مطمئني البال.