ألمانيا وفرنسا تدعوان إلى شراكة جديدة عبر «الأطلسي»

سيف اليزيد - دعت فرنسا وألمانيا، اليوم الاثنين، الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن إلى تعزيز «الوحدة عبر الأطلسي».

وذكر وزيرا الخارجية الألماني هيكو ماس والفرنسي جان إيف لودريان، في مقال مشترك نشرته صحيفة «لوموند» الفرنسية وأسبوعية «دي تسايت» الألمانية، أن «على أوروبا والولايات المتحدة أن تبتكرا معاً معطى جديداً عبر الأطلسي».

وأشار الوزيران إلى أن «انتخاب جو بايدن يمهد لتعزيز الوحدة عبر الأطلسي في مواجهة المستبدين والدول التي تسعى لتأكيد قوتها رغم النظام الدولي أو التوازنات الإقليمية».

وأضافا «هناك أمور كثيرة يجب إصلاحها».

وأضاف الوزيران «ندعو الولايات المتحدة إلى العودة إلى نهج مشترك تجاه إيران، حتى نتمكن معاً من ضمان أن يهدف البرنامج النووي الإيراني فقط إلى غايات سلمية والرد على التحديات الأخرى التي يفرضها هذا البلد على أمننا وعلى المنطقة».

وشددت باريس وبرلين كذلك على ضرورة وجود وجهات نظر موحدة تجاه تركيا، التي لا يمكن توقع سلوكياتها بشكل متزايد ومعادٍ لدول في الحلف الأطلسي.

وأوضح الوزيران «سيتعين علينا تحديد نهج مشترك لمواجهة سلوك تركيا الذي يطرح مشاكل كبيرة في شرق البحر المتوسط وأماكن أخرى».





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