بايدن يدعو الجمهوريين للتعاون في مواجهة كورونا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 01:16 صباحاً - منذ ساعتين

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن “نريد العمل مع الجمهوريين من أجل مواجهة آثار وباء كورونا في البلاد”.

وأضاف الرئيس الأمريكي المنتخب أنه رغم اشتداد وتيرة تفشي وباء كورونا في البلاد لن نألوا جهدًا في محاربته.

وكشف عن مجموعة من الإجراءات لصالح الشركات المتضررة من كورونا قائلا “سنقدم الدعم بشكل سريع للشركات المتضررة من تفشي فيروس كورونا كما سننفذ حزمة إنقاذ وتأمين الرعاية الصحية”.

وكان الرئيس الأمريكي المنتخب قد اعتبر أن الإعلان عن لقاح ثانٍ مضاد لفيروس كورونا يدعو للأمل، وقال بايدن إن الأنباء التي تتردد عن لقاح ثانٍ مضاد لكوفيد-19 أمر يدعو للأمل.

وكانت شركة موديرنا الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية قد أعلنت،الإثنين، في بيان أن لقاحها التجريبي ضد كوفيد-19 أظهر فعاليته بنسبة 94,5 في المئة لتقليص خطر التقاط المرض، بحسب نتائج مبكرة لاختبار سريري على أكثر من 30 ألف مشارك.

وجاء إعلان موديرنا بعدما قالت شركة فايزر الأسبوع الماضي إن لقاحها فعال بنسبة تزيد على 90 بالمئة، مما بعث آمالا بإمكانية تقليص الضرر الذي سببته الجائحة للاقتصاد العالمي.