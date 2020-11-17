المحكمة التجارية في الدار البيضاء تغرم لطيفة رأفت 241 مليون سنتيم- التفاصيل

قضت المحكمة التجارية في الدارالبيضاء، اليوم الاثنين في حكمها الابتدائي، بتغريم الفنانة لطيفة رأفت، لفائدة لعائلة الفنان الراحل عبد القادر الراشدي، مبلغ 241 مليون سنتيم، نتيجة استغلالها لأغنية “خويي”، دون الحصول على الإذن.

وحكمت المحكمة على لطيفة رأفت، بأداء مبلغ قدره 241 مليون سنتيم و6000 آلاف درهم كتعويض لعائلة الراشدي.

ورفعت عائلة الراشدي دعوة ضد لطيفة رأفت، نتيجة “استغلال أغنية “خويي” في برنامج “كوك ستوديو”، دون موافقة عائلته على ذلك.

وأدت الفنانة لطيفة رأفت أغنية “خويي” في برنامج “كوك ستوديو” بمشاركة الفنان حفيظ الدوزي، مع إجراء تعديلات عليها فرضتها طبيعة البرنامج، الذي ينبني على هذا الأساس.