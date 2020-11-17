إطلاق النار على سفارة السعودية في لاهاي.. هولندا: كان بدافع إرهابى

بعد تعرض مقر سفارة السعودية لإطلاق نار، الأسبوع الماضي، من دون حدوث أي إصابات، في لاهاي الهولندية؛ قالت الشرطة الهولندية، مساء الإثنين، إن إطلاق النار على السفارة السعودية فى لاهاي كان بدافع إرهابى.

وأضافت الشرطة الهولندية، أن الموقوف حاول قتل حارس السفارة السعودية في لاهاي.

وكانت الشرطة الهولندية، أعلنت الخميس الماضي تعرض مقر سفارة السعودية لإطلاق نار، دون إصابات.

من جهتها ذكرت السفارة أن مقرها “تعرض لحادث إطلاق نار جبان”، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية “واس”.

ويأتي إطلاق النار على السفارة السعودية في هولندا بعد يوم من وقوع “اعتداء” خلال حضور القنصل الفرنسي “مناسبة” في مقبرة لغير المسلمين بمحافظة جدة شرقي المملكة، أسفر عن إصابة اثنين بجروح طفيفة.