شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن قلق أممي إزاء تصعيد الصراع شمال إثيوبيا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل ساعة واحدة - 12:41 صباحًا, 17 نوفمبر 2020 م المناطق - وكالات أعرب مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية عن القلق البالغ بشأن تصعيد الصراع شمال إثيوبيا، مجدداً الدعوة لجميع الأطراف لتهدئة الوضع من أجل تجنب وقوع مزيد من الضحايا ومعاناة المدنيين.

وشدد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي على ضرورة التزام جميع الأطراف بحماية المدنيين، والامتثال للقانون الإنساني الدولي.

ودعا إلى ضمان الوصول الإنساني إلى المحتاجين واستئناف توفير خدمات الاتصال والإمدادات الأساسية، بما في ذلك الغذاء والدواء والوقود للمواطنين في إقليم تيغراي.

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