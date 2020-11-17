شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة الأمريكية تسجل 138025 إصابة بكورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل ساعة واحدة - 12:36 صباحًا, 17 نوفمبر 2020 م المناطق - وكالات سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية, 138,025 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) و 660 حالة وفاة.

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 10,984,398 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 245,470 حالة وفاة.

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