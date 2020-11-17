شكرا لقرائتكم خبر عن «بومبيو»: مواجهة تركيا يحتاج إلى تعاون أوروبا وأمريكا والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الإدارة الأمريكية وأوروبا بحاجة إلى العمل المشترك لمواجهة تصرفات تركيا في الشرق الأوسط خلال الأشهر القليلة الماضية. وأضاف بومبيو، لصحيفة لو فيجارو الفرنسية اليومية، "نتفق أنا والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن تصرفات تركيا في الآونة الأخيرة عدوانية للغاية"، مشيرا إلى دعم تركيا لأذربيجان في صراع ناجورنو قرة باغ مع أرمينيا وكذلك التحركات العسكرية في ليبيا والبحر المتوسط.

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