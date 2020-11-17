شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات ووفيات كورونا في مصر تعاود الارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس الاثنين، تسجيل 242 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 وفاة، صعودا من 220 إصابة و11 وفاة أمس. وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة في بيان: "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين هو 111009 حالات من ضمنهم 101179 حالة تم شفاؤها و6465 حالة وفاة".

كانت هذه تفاصيل خبر إصابات ووفيات كورونا في مصر تعاود الارتفاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.