شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل.. 13 ألف إصابة جديدة بكورونا و216 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة البرازيلية أمي الاثنين، إن البلاد سجلت 13371 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و216 وفاة بسبب مرض كوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وسجلت البرازيل ما يقرب من 5.9 مليون حالة إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 166014 وفقا لبيانات الوزارة.

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