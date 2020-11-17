شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: وفيات إضافية حال رفض ترامب الانتقال للإدارة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل
قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إن رفض إدارة ترامب العمل على الانتقال إلى الإدارة المقبلة سيضر بجهود مكافحة جائحة فيروس كورونا ويؤدي إلى المزيد من الوفيات.
وأضاف بايدن ردا على أسئلة الصحفيين بعد فعالية ركزت على الاقتصاد الأمريكي: "قد يموت المزيد من الناس إذا لم ننسق مع بعضنا البعض".
وقال بايدن أيضًا إنه "لن يتردد في الحصول على اللقاح" إذا اعتبر كبار مسؤولي الصحة الأمريكيين، مثل أنتوني فاوتشي ، وشركات مثل موديرنا وفايزر، أن الجرعات آمنة.
وأضاف بايدن: "السبب الوحيد الذي يجعل الناس يشككون في اللقاح الآن هو دونالد ترامب".
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