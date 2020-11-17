مقتل ثلاثة واصابة اثنين بنزاع عشائري مسلح شمالي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365 إن "نزاعا عشائريا اندلع، مساء اليوم، بين عشيرتين تطور الى استخدام الاسلحة الخفيفة والمتوسطة ضمن مدينة الشعلة شمالي العاصمة بغداد".

واضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "النزاع ادى الى مقتل ثلاثة اشخاص واصابة اثنين من العشيرتين".