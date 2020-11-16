تقرير: عدد الأمريكيين الذين يدرسون بالمغرب ارتفع بنحو 24 في المائة قبل جائحة كوفيد-19

ارتفع عدد الأمريكيين الذين يتابعون دراساتهم بالمغرب بنحو 24 في المائة خلال الموسم الأكاديمي 2019/2018، أي قبل جائحة كوفيد-19، بحسب تقرير حديث للمعهد الدولي للتعليم، نشر اليوم الاثنين.

ويتضح من خلال هذا التقرير المعنون “الأبواب المفتوحة” أن عدد الطلبة الأمريكيين الذين كانوا يتابعون دراساتهم في المغرب خلال الموسم الأكاديمي 2019/2018 ارتفع من 1411 إلى 1749 طالبا وطالبة.

وأوضح التقرير الذي أنجز بدعم من مكتب التعليم والشؤون الثقافية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، أن المغرب متمركز بشكل ثابت، باعتباره الوجهة الأكثر شعبية للدراسة لدى الطلبة الأمريكيين في شمال إفريقيا، فيما تأتي مصر في المرتبة الثانية.

كما أظهر التقرير أنه في الموسم الدراسي 2019/2020، ارتفع عدد الطلبة المغاربة الذين يتابعون دراساتهم في الولايات المتحدة بنسبة 6ر2 في المائة، حيث انتقل من 1461 إلى 1499 طالبا وطالبة.

ونقل بلاغ لسفارة الولايات المتحدة في المغرب، عن السفير الأمريكي بالرباط، ديفيد فيشر، قوله إنه “لطالما اعتبر الطلبة الأمريكيون المغرب وجهة ممتازة للدراسة بسبب كرم ضيافة الشعب المغربي، وثراء وتنوع الثقافة المغربية، وعلاقات الصداقة القوية بين الولايات المتحدة والمغرب، التي بنيت على مدى أكثر من 200 عام”.

وأضاف أنه “في الوقت نفسه، يرى المغاربة أن نظام التعليم العالي في الولايات المتحدة يوفر أفضل الفرص في مجموعة من التخصصات الهامة، من الهندسة إلى الطب وكذا دراسة اللغة الإنجليزية”

وأكد السفير الأمريكي أنه “بينما تعمل الولايات المتحدة و المغرب معا لهزيمة جائحة كوفيد 19 ، نحن على يقين أن التبادل التعليمي بين بلدينا سيتواصل، بل وسيتجاوز معطيات تقرير الأبواب المفتوحة لعام 2020”.

وبحسب التقرير، فقد تم تسجيل الارتفاع الإجمالي الطفيف للمغاربة في الولايات المتحدة بسبب تزايد عدد المغاربة الذين يتابعون برامج تدريبية في الولايات المتحدة، مثل دورات اللغة، وكذلك أولئك الذين يقيمون في الولايات المتحدة بعد الحصول على شهاداتهم وولوجهم للتدريب العملي الاختياري، وهو برنامج يسمح للطلاب الحاصلين على تأشيرة F1 باكتساب خبرة عمل واقعية تتعلق بمجال دراستهم.

وأشار تقرير “الأبواب المفتوحة” إلى ارتفاع عدد المغاربة المنخرطين في برامج تدريبية في الولايات المتحدة من 80 إلى 130 سنة 2019 ، بزيادة قدرها 63 في المائة، و عدد المسجلين في التدريب العملي الاختياري من 205 إلى 260 مغربيا، بزيادة 27 في المائة.

وأضاف أن عدد المغاربة الذين يتابعون دراساتهم العليا في الولايات المتحدة ارتفع من 412 إلى 422 (زيادة بنسبة 4ر2 في المائة)، في حين انخفض العدد الإجمالي للمغاربة في برامج الشهادات الجامعية من 764 إلى 687 (أي بنسبة 10 في المائة).

وبشكل عام، كشفت أرقام “الأبواب المفتوحة” أن الولايات المتحدة استقبلت، للسنة الخامسة على التوالي، أكثر من مليون طالب أجنبي (1،075،496)، موضحة أنه “على الرغم من الانخفاض الطفيف (ناقص 1.8 في المائة) في عدد الطلبة الأجانب في الولايات المتحدة خلال الموسم الجامعي 2019/2020 ، لا تزال هذه المجموعة تمثل 5ر5 في المائة من إجمالي الطلبة بالتعليم العالي الأمريكي.

ويقدم تقرير “الأبواب المفتوحة 2020” قاعدة مرجعية عن وضعية التبادلات التعليمية الدولية قبل آثار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).