ترامب يعلن فوزه بالرئاسة للمرة الثانية تزامنا مع إعلان لقاح جديد ضد كورونا بنسبة 94%

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، إنه فاز في الانتخابات الأمريكية، وذلك للمرة الثانية رغم تأكيد وسائل إعلام محلية فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وكتب ترامب في تغريدة عبر توتير “لقد فزت بالانتخابات”.

وتزامن إصرار ترامب على فوزه بالانتخابات، مع إعلان شركة “مودرنا” الأمريكية للصناعات الدوائية، فعالية لقاحها ضد فيروس كورونا بنسبة 94%.

وكان تراب أعلن في 4 نونبر الجاري، في كلمة بالبيت الأبيض فوزه بالانتخابات، رغم عدم الانتهاء من فرز الأصوات حينها.

والأحد، تراجع ترامب عن تغريدة اعترف فيها بفوز بايدن وأكد في تغريدة جديدة أن “الطريق لا يزال طويلا، لا أعترف بشيء”.

والجمعة، عزز بايدن، انتصاره في الانتخابات بالفوز بولاية جورجيا (16 صوتا)، ليرفع عدد الأصوات التي حصل عليها من المجمع الانتخابي إلى 306.

فيما يقف ترامب عند 232 صوتا، بعد أن كسب بايدن 5 ولايات عرفت بتأييدها للجمهوريين سابقا، وهي أريزونا وجورجيا وبنسلفانيا وميشيغان بالإضافة إلى ويسكنسن.