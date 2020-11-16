الرشيدية.. إيقاف شخصين يشتبه في تورطهما في ممارسة الشعوذة والاعتداء الجنسي على ضحاياهم

تمكنت عناصر الأمن الوطني، اليوم الإثنين، من توقيف شخصين، يشتبه في تورطهما في ممارسة الشعوذة والنصب في مدينة الرشيدية.

وذكرت مديرية الأمن الوطني، في تغريدة لها، في صفحتها، على موقع التواصل الإجتماعي “توتير”، أن المشتبه فيهما يمارسان الشعوذة والنصب.

وأكدت أن المشتبه فيهما، قاموا كذلك، بتعريض عدد من الضحايا للتخدير المقرون بالإعتداء الجنسي.