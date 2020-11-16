أمير قطر في اتصال بالملك: نساند المملكة فيما ترتئيه من إجراءات للدفاع عن سلامة وأمن أراضيها ومواطنيها

تلقى الملك محمد السادس، اليوم الإثنين، اتصالا هاتفيا من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.

وقال بلاغ للديوان الملكي، إن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ثمن القرارات التي أمر بها الملك لإعادة الوضع إلى طبيعته بمنطقة الكركارات بالصحراء المغربية، وهنأ العاهل المغربي على ما أسفرت عنه من نتائج إيجابية بإعادة فتح المعبر أمام المرور الآمن للأشخاص والبضائع.

كما عبر تميم عن مساندته للمملكة المغربية فيما ترتئيه من إجراءات للدفاع عن سلامة وأمن أراضيها ومواطنيها، يضيف بلاغ الديوان الملكي.

ومن جهته، نوه الملك محمد السادس، بقرار الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، القاضي بتنظيم انتخابات مباشرة لأعضاء مجلس الشورى، خلال السنة القادمة، معتبرا أن هذه “الخطوة الهامة تنسجم مع الاختيارات الدستورية لدولة قطر الشقيقة، وتشكل لبنة جديدة في مسلسل التطور والتحديث الذي يقوده سموه بكل رزانة وحكمة”.