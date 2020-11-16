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شكرا لقرائتكم خبر عن الإخواني العراقي أسامة النجيفي يحاول العودة للمشهد السياسي بأية طريقة (فيديوجراف) والان مع التفاصيل
الإثنين 16 نوفمبر 2020
كشف فيديوجراف بأن الإخواني العراقي أسامة النجيفي يحاول العودة للمشهد السياسي بأية طريقة.
وأوضح الفيديوجراف بأن النجيفي سعى لتشكيل جبهة سياسية بالعراق لتحقيق مصالحه الخاصة بالبلاد، أطلق عليه اسم "جبهة الإنقاذ" في محاولة لجذب كيانات لها.
ولم يستطع أسامة النجيفي ضم عدد كبير من الكيانات للجبهة، ولكن ما الأسباب التي أدت إلى فشل النجيفي في هذا الهدف و أول الأسباب معرفة الساسة بميول النجيفي تجاه تركيا وإيران كما أن العراقيين لا يريدون تمكين أي من الدولتين ببلادهم و فضلوا الابتعاد عن الجبهة لأنها تخدم أهداف إيران وتركيا بالعراق.
كما رفضت القوى و الشخصيات الوطنية الانخراط بهذا التجمع المشبوه..ومن هنا لم ينجح مشروع النجيفي وكتب عليه الفشل.
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