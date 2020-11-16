شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف يكشف عن سياسة الاخوان في العراق والان مع التفاصيل

الإثنين 16 نوفمبر 2020 - التنازل عن أهم ثوابت الدين لأجل الحكم

- التخفي وراء ستار الدفاع عن السنة لتحقيق مصالحه - التقرب إلى الشيعة بتعليمات من إيران - تنفيذ أية مخططات تأمر بها طهران قياداتهم

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