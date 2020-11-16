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انفوجراف يكشف عن سياسة الاخوان في العراق

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 16 نوفمبر 2020

- التنازل عن أهم ثوابت الدين لأجل الحكم

- التخفي وراء ستار الدفاع عن السنة لتحقيق مصالحه

- التقرب إلى الشيعة بتعليمات من إيران

- تنفيذ أية مخططات تأمر بها طهران قياداتهم

 

 

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