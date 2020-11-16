شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات بانفجار ضخم في محطة وقود بطهران (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق وقوع انفجار ضخم في محطة وقود بطهران، مما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى.
وتبين أن الحادث ناجم عن حريق في صهريج داخل محطة وقود في منطقة محصنة شرق طهران، فيما اتضح أن المحطة كانت فارغة من السيارات لحظة وقوع الانفجار.
وأظهر المقطع اشتعال النيران في صهريج وقود تصل سعته إلى 20 ألف لتر خلال تفريغه بمحطة بنزين في شارع بيروزي بطهران، كما تمت السيطرة عليه.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابات بانفجار ضخم في محطة وقود بطهران (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.