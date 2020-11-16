شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تسجل 599 إصابة بكورونا وموريتانيا 27 والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن الوفيات الجديدة بلغت 19 حالةً، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2389 حالة وفاة.
فيما سجلت موريتانيا 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأوضحت وزارة الصحة الموريتانية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 7979 إصابةً، فيما استقر عدد الوفيات عند 165 حالةً.
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