شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تسجل 599 إصابة بكورونا وموريتانيا 27 والان نبدء بالتفاصيل

سجلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية، 599 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 81003 إصابات.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن الوفيات الجديدة بلغت 19 حالةً، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2389 حالة وفاة.

فيما سجلت موريتانيا 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة الموريتانية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 7979 إصابةً، فيما استقر عدد الوفيات عند 165 حالةً.