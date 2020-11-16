شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: ارتفاع قياسي في معدلات دخول مصابي كورونا للمستشفى والان نبدء بالتفاصيل

قالت سلطات الصحة في فرنسا اليوم الاثنين، إن عدد من نُقلوا للمستشفى لإصابتهم بفيروس كورونا المستجد ارتفع بواقع 416 حالة ليسجل مستوى قياسيا جديدا هو 33497.

وارتفعت الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 بواقع 506 وفيات إلى 45054.