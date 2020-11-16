شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: ارتفاع قياسي في معدلات دخول مصابي كورونا للمستشفى والان نبدء بالتفاصيل
قالت سلطات الصحة في فرنسا اليوم الاثنين، إن عدد من نُقلوا للمستشفى لإصابتهم بفيروس كورونا المستجد ارتفع بواقع 416 حالة ليسجل مستوى قياسيا جديدا هو 33497.
وارتفعت الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 بواقع 506 وفيات إلى 45054.
كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا: ارتفاع قياسي في معدلات دخول مصابي كورونا للمستشفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.