شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تسجل 38 ألف إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت إسبانيا خلال الساعات الـ24 الماضية, 38273 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع إجمالي عدد الإصابات فيها إلى 1496864 إصابةً. وأوضحت وزارة الصحة الإسبانية أمس، أنها سجلت 484 حالة وفاة بالفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 41253.

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