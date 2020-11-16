عبدالله بن زايد وملادينوف يبحثان دفع السلام الفلسطيني الإسرائيلي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، ونيكولاي ملادينوف منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، سبل دفع عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية وإحياء المفاوضات المباشرة بين الطرفين.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نيكولاي ملادينوف منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، اليوم الإثنين بديوان عام الوزارة بأبوظبي.

ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة نيكولاي ملادينوف، مؤكدا أن تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط يقود المنطقة إلى التنمية والازدهار ويسهم في تحقيق الرخاء لشعوبها والأجيال القادمة.

كما أكد حرص دولة الإمارات على تعزيز تعاونها مع منظمة الأمم المتحدة ودعم كافة برامجها وكذلك دعم جهود المجتمع الدولي من أجل إحلال الاستقرار والسلام في العالم أجمع.

وتوقفت آخر مفاوضات سلام بين الفلسطينيين وإسرائيل عام 2014.

