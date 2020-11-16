"لص وشبّيح".. لبنانيات يتظاهرن ضد قيادي بحزب الله

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر نساء في الضاحية الجنوبية لبيروت يتظاهرن ضد مسؤول اللجنة الأمنية في حزب الله، علي أيوب.

وفي مشهد غير مألوف بالضاحية الجنوبية معقل المليشيا الإرهابية، أظهر الفيديو نساء وأطفالا يتنقلون في شوارع الضاحية، رافعين شعارات يصفون فيها أيوب بـ" اللص والنصاب والشبيح".



وأفادت تقارير إعلامية لبنانية بأن غضب النساء من القيادي في حزب الله، يعود لتسليمه شبانا من آل المقداد إلى الجيش اللبناني على خلفية اشتباكات مسلحة وقعت مساء أمس الأحد، بين لبنانيين في منطقة بئر العبد بالضاحية، وشهدت إطلاق قنابل يدوية، ما أدى إلى تدخل الجيش لتطويق الأشكال وتوقيف المتورطين.

ويشهد "حزب الله" منذ ثورة 17 تشرين، انتقادات حادة وهجوما واسعا من جانب اللبنانيين عموماً، والشيعية بشكل خاص الذين طفح بهم الكيل من سياسة الحزب وإشراكه أبناءهم في حروب عبثية بجانب الفساد، وعمليات التهريب إلى سوريا بالإضافة إلى الهيمنة الأمنية على المناطق الشيعية في بيروت حيث تشهد تفلتا أمنيا كبيرا.

وصنف الولايات المتحدة حزب الله على قوائم الإرهاب، ودعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مرارا كل دول العالم إلى تصنيف الحزب أيضا منظمة إرهابية.

وبالإضافة إلى حظر حزب الله في أمريكا، فهناك دول أوروبية مثل: هولندا وبريطانيا وألمانيا، تحظره أيضا، فيما تدرس سويسرا اتخاذ خطوة مماثلة.



وكانت ليتوانيا قررت في وقت سابق، منع عناصر المليشيا اللبنانية من دخول أراضيها، ضمن إجراءات تصنيفها إرهابية.

أما الاتحاد الأوروبي فيفصل منذ يوليو/ تموز 2013، بين جناحي الحزب السياسي والعسكري، حيث يصنف الأخير فقط إرهابيا ويحظره، بداعي الحفاظ على قنوات اتصال مع حكومة لبنان التي يعد الحزب جزءا منها.