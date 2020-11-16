بايدن: سنضمن توزيعا عادلا للقاح كورونا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قالت كامالا هاريس، نائب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، “سنبدأ العمل من أجل السيطرة على الجائحة وفتح اقتصادنا”.

وأضافت في مؤتمر صحفي: “عندما نقول إننا فزنا بالانتخابات فهذا يعني أن العمل الحقيقي من أجل هزيمة كورونا يبدأ الآن”. وقال بايدن: “لن ندخر جهدا في محاربة الفيروس وفتح اقتصادنا”. وأضاف: “اتفقنا مع كبرى الشركات على إعادة الأمور إلى طبيعتها لإعادة فتح الاقتصاد بأمان”. وتابع: “سنضمن توزيعا عادلا للقاح كورونا”، مشيرًا إلى أنه يريد العمل مع الجمهوريين من أجل مواجهة تداعيات الجائحة.

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