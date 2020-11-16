الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - تواجه صحفية صينية عقوبة السجن لمدة 5 سنوات، بعد أن كشفت عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تفشي فيروس كورونا في مدينة ووهان. واحتجزت الشرطة الصحفية تشانغ تشان، في مايو الماضي لـ"إثارتها الخلافات والمتاعب"، بعد انتقدت حكومة ووهان بسبب تعاملها مع الأزمة. وتم توجيه الاتهام رسميا إلى المحامية السابقة البالغة من العمر 37 عاما، من قبل المدعين العامين في شنغهاي بزعم نشر معلومات كاذبة، وفقا لأوراق المحكمة المتداولة على الإنترنت.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صحفية صينية تواجه عقوبة السجن لكشفها تفشي كورونا في ووهان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.