- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جبهة الانقاذ.. مشروع فاشل للنجيفي بالعراق (فيديوجراف) والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
كشف فيديوجراف بأن الإخواني العراقي أسامة النجيفي يحاول العودة للمشهد السياسي بأية طريقة.
وأوضح الفيديوجراف بأن النجيفي سعى لتشكيل جبهة سياسية بالعراق لتحقيق مصالحه الخاصة بالبلاد، أطلق عليه اسم "جبهة الإنقاذ" في محاولة لجذب كيانات لها.
ولم يستطع أسامة النجيفي ضم عدد كبير من الكيانات للجبهة، ولكن ما الأسباب التي أدت إلى فشل النجيفي في هذا الهدف و أول الأسباب معرفة الساسة بميول النجيفي تجاه تركيا وإيران كما أن العراقيين لا يريدون تمكين أي من الدولتين ببلادهم و فضلوا الابتعاد عن الجبهة لأنها تخدم أهداف إيران وتركيا بالعراق.
كما رفضت القوى و الشخصيات الوطنية الانخراط بهذا التجمع المشبوه..ومن هنا لم ينجح مشروع النجيفي وكتب عليه الفشل.
كانت هذه تفاصيل خبر جبهة الانقاذ.. مشروع فاشل للنجيفي بالعراق (فيديوجراف) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.