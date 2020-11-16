الإمارات قادرة على مواجهات تداعيات كورونا (انفوجراف)

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 نوفمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 - اخلف فيروس كورونا أزمات كثيرة وراءه

- الإمارات تمتع بأفضلية عن العرب لمواجهة تلك التداعيات Advertisements - الاقتصاد الإماراتي يعتبر الاكثر تنوعا في طريقة تسييره - الاقتصاد الإماراتي الأقل اعتماداً على عائدات النفط - دعمت الشركات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة تداعيات الأزمة

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