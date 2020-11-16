شكرا لقرائتكم خبر عن ميركل: القيود التي فرضتها ألمانيا أوقفت «تفشي كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (أ ف ب) أعلنت المستشارة أنجيلا ميركل، الاثنين، أن القيود التي فرضتها ألمانيا أتاحت الحد من تفشي الموجة الجديدة من وباء «كوفيد-19»، لكنها دعت مواطنيها إلى التزام «الحد الأدنى» من التواصل في ما بينهم.

وقالت ميركل في مؤتمر صحفي، إثر اجتماع مع رؤساء الحكومات الإقليمية: «يبقى أمامنا مسار طويل، لكن الخبر الجيد هو أننا نجحنا في الحد من التفشي المتسارع» للفيروس.

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