شكرا لقرائتكم خبر عن الحريري بانتظار موقف ماكرون بشأن «المبادرة» لتقرير خطواته والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”

لم يشهد التأليف الحكومي في لبنان، أمس الاثنين، أي جديد والجمود لا يزال يحيط به؛ حيث لم تحدث زيارة الموفد الفرنسي السفير باتريك دوريل أي خرق، وبقيت مواقف الأطراف المعنية على حالها، ولم تحصل أي تنازلات متبادلة، فيما ينتظر رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري موقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بخصوص المبادرة الفرنسية؛ لكي يتخذ الموقف المناسب، بينما أكدت السفيرة الأمريكية دعم بلادها للبنان في ترسيم الحدود وعودة النازحين، في حين شهدت البلاد وقفات احتجاجية متفرقة.

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ودخل التأليف الحكومي مرحلة الجمود؛ بسبب تمسك الأطراف المعنية بمواقفها وشروطها، حتى أن جولة الموفد الفرنسي باتريك دوريل لم تحدث أي خرق يذكر في جدار المواقف المتصلبة على الرغم من أن مهمته كانت الاستماع إلى كل المعنيين، وحضهم على الإسراع في التأليف وتحذيرهم من مغبة العرقلة والتأخير تحت طائلة فرض عقوبات على السياسيين وحرمان لبنان من أي مساعدات دولية. وكشفت مصادر مواكبة أن الحريري ينتظر موقف الرئيس ماكرون بخصوص المبادرة الفرنسية بعد عودة السفير دوريل إلى بلاده خالي الوفاض؛ لكي يبني على الشيء مقتضاه، خاصة وأنه متمسك بالمبادرة الفرنسية وتحت سقفها لاسيما ما يتعلق بتشكيل حكومة اختصاصيين.‏ ‏

من جهة أخرى، استعرض وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبه، أمس الاثنين، مع سفيرة الولايات المتحدة دوروثي شيا العلاقات الثنائية، والأزمات الإقليمية لا سيما ما يحصل في ناجورنو كاراباخ، إضافة إلى ما اتخذته الإدارة الأمريكية من عقوبات في حق بعض اللبنانيين ومن بينهم نواب ووزراء سابقون ورئيس كتلة نيابية وازنة ( رئيس التيارالوطني الحر النائب جبران باسيل ). وتمنى وهبه أن تتمكن السلطات اللبنانية والقضائية من التوصل إلى أي معلومات أو مستندات ارتكزت إليها الإدارة الأمريكية في اتخاذها لتلك الإجراءات العقابية. وخلال اللقاء، أكدت شيا دعم بلادها للبنان في مجالات عدة، إضافة إلى مسألة المفاوضات على ترسيم الحدود البحرية وموضوع عودة النازحين إلى بلادهم.

إلى ذلك، اعتصم أصحاب المحال التجارية في أسواق طرابلس القديمة، وسط السوق العريض احتجاجاً على قرار الإقفال، وهم يرددون الهتافات المنددة بالقرار «الذي يؤدي إلى إفلاسهم». وعلى الأثر، تدخلت عناصر الجيش المنتشرة في المكان، ومنعتهم من فتح محالهم، إلا أنهم أصروا على إعادة فتحها. كما نفذ العاملون في معمل فرز النفايات المنزلية الصلبة في سينيق في صيدا، اعتصاماً عند مدخل المعمل وأغلقوا البوابة الحديدية رافضين استقبال أي شاحنة نفايات وإدخالها إلى داخل المعمل؛ وذلك للمطالبة بتحسين رواتبهم بحسب سعر صرف الدولار المعتمد في المصارف؛ أي 3900.