شكرا لقرائتكم خبر عن بدء إخراج أول دفعة من عائلات «داعش» في مخيم الهول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جرى، أمس الاثنين، إخراج أول دفعة من عائلات «داعش» الموجودين في مخيم الهول، وفق آلية جديدة، أعلن عنها مؤخراً، وتهدف الخطة الجديدة إلى إخراج السوريين على أن يتم إخراج القاطنين في المخيم من جنسيات أخرى في المرحلة اللاحقة، وفق موقع «العربية نت». وتستعد القوات الكردية التي تدير المخيم لإطلاق سراح خمسة عشر ألف امرأة سورية وطفل من المخيم من بين ثمانية وعشرين ألفاً، يحملون الجنسية السورية شريطة إبقائهم قيد المراقبة، على أن يتم إخراج ثلاثين ألفاً من التابعية العراقية، وآخرين منتمين إلى جنسيات مختلفة في المراحل الأخرى.

وبحسب المرصد السوري، فإن إدارة «مخيم الهول» ستخرج الدفعة الجديدة من العائلات الموجودة ضمن المخيم بكفالة وجهاء وشيوخ العشائر، حيث إن جميع العوائل التي ستخرج من أبناء محافظة دير الزور وريفها، وسيتم إخراج أكثر من 500 شخص من المخيم. وأخرجت الإدارة الذاتية لمناطق شمال وشرق سوريا 156 عائلة من مخيم الهول منذ مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، وذلك بكفالة شيوخ العشائر، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن جميع الخارجين من أبناء محافظتي دير الزور والرقة. وأفرجت الإدارة الذاتية عن 48 عائلة من مخيم الهول بكفالة شيوخ العشائر، في اليوم الأول من أكتوبر المنصرم، ومعظم تلك العائلات من بلدات السوسة والشغفة والباغوز بريف دير الزور الشرقي، كانوا قد نزحوا من بلداتهم واحتجزتهم «قسد» في مخيم الهول بريف الحسكة، أثناء الحملة العسكرية ضد تنظيم «داعش».

وفي ال12 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، أخرجت الإدارة الذاتية وبكفالة من شيوخ العشائر 73 عائلة وهم 289 من السوريين الموجودين في مخيم الهول، إلى بلداتهم في السوسة والشعفة والباغوز بريف دير الزور الشرقي. وفي ال28 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، أفرجت الإدارة الذاتية، عن دفعة جديدة تضم 35 عائلة سورية موجودة ضمن مخيم الهول الواقع أقصى جنوب شرق محافظة الحسكة، جلهم من أبناء مدينة الرقة وضواحيها.