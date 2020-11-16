شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون: مجلس الأمن لـم يعد ينتـج حلولاً مفيدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، امس الاثنين، إلى «تحديث» الهيئات الدولية، معتبراً أن «مجلس الأمن الدولي لم يعد ينتج حلولاً مفيدة اليوم»، وأكد أن أوروبا لا تزال بحاجة إلى استراتيجيتها الدفاعية المستقلة، وذات السيادة، حتى لو كانت تتعامل مع حكومة أمريكية جديدة.

وفي مقابلة طويلة أجراها معه موقع «لو جران كونتينان»، أشار ماكرون إلى أنه يجب «أخذ العلم بأن إطارات التعاون متعدد الأطراف باتت اليوم ضعيفة، لأنها معرقلة». وأضاف «أنا مضطر للتنويه بأن مجلس الأمن الدولي لم يعد ينتج حلولاً مفيدة اليوم: نحن جميعاً نتحمل مسؤولية مشتركة عندما يصبح البعض رهائن أزمات التعددية، مثل منظمة الصحة العالمية».

واعتبر ماكرون أن «المسار» الصحيح في الوقت الحالي هو «تعزيز وبناء أوروبا من الناحية السياسية» لأنه «إذا أردنا أن يتمّ خلق تعاون، يجب أن يتمكن أقطاب متوازنون من بناء هذا التعاون، حول تعددية جديدة، ما يعني (إقامة) حوار بين القوى المختلفة لاتخاذ القرارات معاً».

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ورأى ماكرون أن ضمان أن تكون «أوروبا قوية» هو «الاحتمال الوحيد لإعادة فرض قيمنا لتجنّب الاحتكار الثنائي الصيني الأمريكي والانهيار وعودة القوى الإقليمية المعادية».

وأكد الرئيس الفرنسي أيضاً أنه «يعارض بشدة» مقالة كتبتها وزيرة الدفاع الألمانية آنيجريت كرامب-كارنباور، ونشرها موقع «بوليتيكو يوروب» وجاء فيه أن «أوهام الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي يجب أن تنتهي: لن يتمكن الأوروبيون من لعب دور أمريكا الحاسم كمزوّد للأمن». وقال «أعتقد أنه تفسير خاطئ للتاريخ. لحسن الحظّ أن المستشارة (أنجيلا ميركل) ليست من هذا الرأي، إذا فهمت الأمور بشكل جيد». ورأى أن «الولايات المتحدة لن تحترمنا كحلفاء لها إلا إذا كنّا جادين مع أنفسنا، وإذا كنا سياديين في دفاعنا الخاص».

وتابع «أعتقد إذاً، أن تغيير الإدارة الأمريكية هو فرصة لمواصلة بطريقة سلمية تماماً، وهادئة، ما يجب أن يفهمه الحلفاء فيما بينهم: نحن بحاجة إلى مواصلة بناء استقلاليتنا لأنفسنا، كما تفعل الولايات المتحدة لنفسها، وكما تفعل الصين لنفسها». (وكالات)