شكرا لقرائتكم خبر عن إعصــار «يوتــا» يــزداد شراســة فــي منطقــة الكاريبــي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذّر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير من أن الإعصار «إيوتا» من المتوقع أن يشتد إلى مستوى «خطير للغاية» من الفئة الرابعة مع وصوله إلى اليابسة في أمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي، وذلك بعد أسبوعين من عاصفة قوية دمرت معظم المنطقة، وأسفرت عن مقتل وفقدان أكثر من 200 شخص.

واشتدت قوة إيوتا الأحد وبلغت الفئة الخامسة، وهو أعلى مستوى على مقياس قوة الرياح، فيما كان يهب غرباً فوق منطقة البحر الكاريبي باتجاه حدود نيكاراغوا وهندوراس. وبلغت أقصى سرعة للرياح التي ترافقه نحو 155 كلم في الساعة.

وذكر المركز الوطني للأعاصير ومقره في ميامي أنّه «من المتوقع أن تتعزز سرعته خلال ال 24 ساعة المقبلة»، وتوقع أن «يكون إعصار إيوتا من الفئة الرابعة في غاية الخطورة عندما يقترب من أمريكا الوسطى».

ويتحرك الإعصار ببطء فوق جنوب غربي البحر الكاريبي، ومن المتوقع أن يمر الإعصار قرب جزيرة بروفيدينسيا الكولومبية الصغيرة أو فوقها ، ويضرب شمال شرقي نيكاراغوا وشرق هندوراس في وقت متأخر .

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وتنبأ مركز الأعاصير في تقرير بحدوث «رياح كارثية محتملة وعاصفة مهددة للحياة وهطول أمطار غزيرة» على دول أمريكا الوسطى، حيث أصبح إيوتا الإعصار الثالث عشر خلال هذا العام.

وحذر المركز من أن «إيوتا» سيتسبب بهطول 40 سنتمتراً من الأمطار على هندوراس وشمال نيكاراغوا وشرق غواتيمالا وجنوب بيليز.

وأمرت السلطات في هندوراس الجمعة الشرطة والجيش بإخلاء منطقة سان بيدرو سولا، ثاني أكبر مدينة والعاصمة الصناعية في البلاد، والتي تقع على بعد نحو 177 كلم شمال العاصمة تيغوسيغالبا. وضرب إيوتا تلك المنطقة بشدة، ولا يزال نحو 40 ألف شخص في مراكز إيواء في جميع أنحاء البلاد.

(وكالات)