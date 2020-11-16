شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير يكشف اتجاهات الشباب في مجال قيادة التغيير والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

تحدث شباب دولة الإمارات وأكدوا الدور الذي يلعبونه في قيادة التغيير، كما قدموا تصوراً جديداً عن التعافي الأخضر للأمة، فضلاً عن رسم خريطة طريق لما يمكن أن تبدو عليه الخمسون سنة القادمة. من خلال تعاون مشترك، كشفت جمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة وهيئة البيئة - أبوظبي، مع الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى كشريك استراتيجي، عن أحدث تقاريرها بعد ختام سلسلة حلقات إعادة التخيل للشباب ضمن برنامج تواصل مع الطبيعة.

تغيير إيجابي

يتناول هذا التقرير، الذي يحمل عنوان «هل تعد الطبيعة من أولويات شباب دولة الإمارات العربية المتحدة أثناء التعافي من فيروس كوفيد-19؟»، كيف يرغب الشباب في إحداث تغيير إيجابي في مجتمعاتهم لمعالجة القضايا الأكثر إلحاحاً في العالم. سلطت النتائج المنشورة في هذا التقرير الضوء على الدور الذي يلعبه الشباب كقادة للغد في خلق عالم أكثر استدامة وتصميم الخمسين عاماً القادمة.

لقد تم الكشف عن هذا التقرير يوم أمس، في الجلسة العاشرة والختامية من سلسلة حلقات إعادة التخيل للشباب، والتي عقدت بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للشباب، حيث تم عرض مقتطفات رئيسية من مساهمات من الشباب، من أجل الشباب، في جلسة حضرها 370 شاباً من جميع أنحاء البلاد، مع جلسات تفاعلية خاصة ورسائل من د.عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة، شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب و د. هدى الهاشمي، رئيس الاستراتيجية والابتكار الحكومي، في حكومة دولة الإمارات والتي استضافت هذه الجلسة التي ركزت على فهم النتائج الرئيسية ورسم خريطة طريق استراتيجية نحو تصميم الخمسين سنة القادمة.

على مدار الأشهر الخمسة الماضية، كان فريق حلقات إعادة التخيل للشباب يجتمع كل أسبوعين تقريباً، حيث أتيحت الفرصة ل 1600 شاب للتفاعل مع الخبراء وصانعي القرار الرئيسيين من مجلس الوزراء في دولة الإمارات، والشركات والأوساط الأكاديمية حول الموضوعات الهامة التي ستشكل في النهاية مستقبل دولتنا وكوكبنا.

أربع مجالات

يقدم التقرير مقترحاً للشباب بالتركيز على أربعة مجالات عمل رئيسية تعمل على توسيع نطاق التأثير الفردي وتسريعه لصالح كل من الناس والكوكب، وتشمل هذه المجالات: الحفاظ على الطبيعة والحياة البرية. وتفعيل دور التعافي الأخضر وعدم استخدام البلاستيك في الطبيعة. وزيادة فاعلية العمل المناخي. وضمان الأمن الغذائي والمائي.

وقال الدكتور عبد الله بن محمد، إن تمكين الشباب وتعزيز قدراتهم الابتكارية والإبداعية وإشراكهم في رسم الخطط والاستراتيجيات المستقبلية يحظى باهتمام وأولوية في توجهات دولة الإمارات ودعم لا محدود من قيادتها الرشيدة.

وشاركت شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب، ببيان ملهم حول الدور الحاسم الذي يمكن أن يلعبه الشباب وقالت الطبيعة هي شريان الحياة لعالمنا.