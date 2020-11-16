شكرا لقرائتكم خبر عن «ديوا» تنجز 72% من المرحلة الرابعة من محطة العوير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:الخليج

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) عن إنجاز 72.38% من مشروع المرحلة الرابعة من محطة توليد الكهرباء بالعوير، «المحطة H»، الذي يعد من المشاريع المهمة للوفاء بمعيار الهامش الاحتياطي المحدد للطلب الذروي على الكهرباء في إمارة دبي.

استكملت الهيئة خلال عملية تنفيذ المشروع حتى الآن أكثر من 6 ملايين ساعة عمل آمنة من دون تسجيل أية إصابات.

ويتم تنفيذ المشروع من خلال ائتلاف يضم كلاً من شركة «سيمنس» الألمانية، وشركة «السويدي باور»، وبقيمة تتجاوز 1.1 مليار درهم، ويتضمن المشروع توريد وتركيب واختبار وتدشين 3 توربينات غازية من شركة سيمنس بقدرة إنتاجية تصل إلى 829 ميجاوات. كما يشمل المشروع تركيب أجهزة ومعدات فرعية ومساعدة مقدمة من كبرى الشركات العالمية مثل: ضواغط الغاز الطبيعي من شركة (MAN) الألمانية ومحطة لمعالجة الغاز الطبيعي من شركة (Petrogas ) الهولندية، كما يتم الاعتماد على عدد من الشركات المحلية والإقليمية؛ للمساهمة في هذا المشروع.

وقال سعيد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: نعمل وفق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله؛ لتوفير بنية تحتية قوية تواكب التطورات المتسارعة التي تشهدها دبي وتلبي الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه في الإمارة وفق أعلى مستويات الجودة والكفاءة والاعتمادية والتوافرية؛ للمساهمة في التنمية المستدامة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

بدوره، أكد المهندس ناصر لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الإنتاج في الهيئة، أن عجلة العمل في المشروع تسير بوتيرة متسارعة، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يبدأ تشغيل المشروع على مراحل في نهاية عام 2021 مع التزام الهيئة بأعلى معايير الصحة والسلامة والجودة والكفاءة.

وتبلغ القدرة الإنتاجية الحالية لمحطة العوير لتوليد الكهرباء H 1996 ميجاوات؛ وذلك ضمن ظروف مناخية وحرارة عالية تصل إلى 50 درجة مئوية.



