شكرا لقرائتكم خبر عن مدير جامعة محمد بن راشد للطب يحصل على جائزة التأثير العالمي الإيجابي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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منحت الكلية الملكية للجراحين في أيرلندا، جائزة «التأثير العالمي الإيجابي» إلى الدكتور عامر أحمد شريف، مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، ضمن جوائز خريجي معهد القيادة في الكلية الملكية للجراحين في أيرلندا للعام 2020، ليكون بذلك أول خريجي الكلية، وأول إماراتي يحصل على جائزة الكلية الملكية ضمن هذه الفئة؛ تقديراً لجهوده وإسهاماته في مجال العلوم الصحية.

وفي بيان أصدرته بهذه المناسبة، قالت الكلية: «ساهم الدكتور عامر شريف، كقائد مُلهِم ضمن قطاع الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، بدور محوري في إنشاء جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، والارتقاء بمكانتها؛ بفضل طموحه ودافعه القوي نحو التميز. ويساهم الدكتور شريف في تطوير قطاع الرعاية الصحية؛ عبر توظيف خبرته الواسعة في هيكلة مستقبل نُظُم الصحة في دولة الإمارات؛ من خلال تشجيع الخروج بنظام صحي أكاديمي شامل، يتبنى الابتكار منهجاً، ويتفاعل مع المتطلبات الوطنية، ويواكب التطورات العالمية. ونحن نفخر بتكريمنا إنجازات قائد مُلهِم في قطاع الرعاية الصحية؛ عبر منحه جائزة التأثير الإيجابي العالمي».

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