شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامن النواب": حياة كريمة ترجمة حقيقية للاهتمام بالفئات الأكثر احتياجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن المبادرات الرئاسية التى شاهدناها خلال السنوات الأخيرة كان لها وقع مباشر على المواطنين، وذلك من خلال توفير حياة كريمة للفئات المستحقة، ومن هذه المبادرات على سبيل المثال "تكافل وكرامة" حيث بدأت المرحلة الأولى فى 143 قرية بتكلفة 3.5 مليار جنيه، وسيتم البدء بالمرحلة الثانية بتكلفة 9.5 مليار جنيه منها 1.5 مليار في 232 قرية، كل هذا يؤكد حرص الدولة على دعم ومساندة هذه الفئات وتوفير حياة كريمة لها.

ولفت رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إلى أن مبادرة "تكافل وكرامة" تستهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية، وتحسين مستوى معيشة هذه الأسر في القرى الأكثر فقرًا، وذلك من خلال استهداف الأسر والفئات الأولى بالرعاية داخل هذه القرى، بالإضافة لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بالقرى النائية والفقيرة وتوفير الخدمات الأساسية بها.

وأكد القصبى، أن هذه المبادرة تساهم في مد وصلات مياه ووصلات صرف للأسر التي تفتقد الخدمات الأساسية وتحسين البنية التحتية لأماكن تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والبيطرية وتنفيذ قوافل وتوفير أجهزة تعويضية وتقويمية للأشخاص ذوى الإعاقة، وإنشاء حضانات لتنمية الطفولة المبكرة، وتحسين المؤشرات البيئية وتدوير المخلفات الصلبة والزراعية، وكل هذا يؤكد أن الفئات الأولى بالرعاية تحظى باهتمام القيادة السياسية وفى أولويات اهتمامها.