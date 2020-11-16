بايدن: خطتنا الاقتصادية قادرة على توفير ملايين الوظائف الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
قال المرشح الديمقراطي الفائز بالانتخابات الأمريكية، جو بايدن، إن خطته الاقتصادية ستكون قادرة على توفير ملايين الوظائف الجديدة، في ظل تدهور الوضع المعيشي والاقتصادي بسبب وباء كورونا.
وأكد بايدن، في مؤتمر صحفي، نقلته فضائية العربية، أنه يجب إعادة عجلة الاقتصاد للدوران والسيطرة على وباء كورونا.
وشدد على على أهمية مواجهة وباء "كوفيد-19" قبل فتح الاقتصاد الأميركي بشكل آمن.
وحصل جو بايدن على 306 صوتًا في المجمع الانتخابي، مقابل 232 صوتًا لترامب، ما وضع بايدن في المقدمة وضمن له الفوز بالانتخابات الرئاسية، نظرًا لأنه يحتاج إلى 270 صوتًا فقط للفوز في السباق.
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