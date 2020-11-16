بريطانيا تسجل 21363 إصابة و213 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، مساء اليوم الاثنين، عن تسجيلها 21363 إصابة و213 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 21363، ليصل إلى مستوى 1390681 حالة.

وتشير هذه الحصيلة إلى انخفاض لمؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في

بريطانيا بعد أن سجلت البلاد يوم 12 نوفمبر 33470 حالة، وفي 13 نوفمبر 27301، وفي 14 نوفمبر 26860، وفي 15 نوفمبر 24962.

كما أضافت وزارة الصحة البريطانية أنها رصدت 213 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 52147 متوفيا.

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وسبق أن بلغ مؤشر الوفيات اليومية بفيروس

كورونا في بريطانيا يوم 12 نوفمبر 563 حالة، وفي 13 نوفمبر 376، وفي 14 نوفمبر 462، وفي 15 نوفمبر 24962.

وشهدت بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة في مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي دفع سلطات البلاد إلى فرض الإغلاق العام الثاني في المملكة المتحدة ليستمر مدة شهر.

وتعتبر بريطانيا الدولة الـ7 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد والـ5 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.