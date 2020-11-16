الأردن يدين الهجوم الإرهابي في بوركينا فاسو

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الاثنين، الهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية عسكرية في منطقة تين-أكوف في إقليم أودالان في جمهورية بوركينا فاسو وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود. عدد من الجنود. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز وفقا لوكالة الأنباء الأردنية بترا استنكار المملكة الشديد لهذا الهجوم الإرهابي الجبان ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف دون تمييز الجميع وتهدف إلى زعزعة الأمن والإخلال بسلامة واستقرار البلاد.

وأعرب الفايز عن خالص التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب جمهورية بوركينا فاسو وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى. لهذا الهجوم الإرهابي الجبان ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف دون تمييز الجميع وتهدف إلى زعزعة الأمن والإخلال بسلامة واستقرار البلاد.وأعرب الفايز عن خالص التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب جمهورية بوركينا فاسو وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى.

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