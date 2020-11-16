العراق وأمريكا يبحثان سبل تطبيق مخرجات الحوار الاستراتيجي بينهما

بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الاثنين، مع السفير الأمريكي لدى البلاد ماثيو تولر، كيفية التعامل مع مخرجات الحوار الاستراتيجي بين البلدين، والسُبُل العمليّة لتطبيقها.
وذكر بيان لوزارة الخارجية أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء(نينا) أن اللقاء شهد بحث العلاقات الثنائية وكيفية التعامل مع مخرجات الحوار الاستراتيجي بين البلدين، وسبل تطبيقها، وكذلك آليات تقديم الدعم إلى العراق في مختلف المجالات.
وعقد البلدان محادثات، في وقت سابق من العام، لإجراء "حوار استراتيجي" هدفه المباشر إرساء نوع من الاستقرار، في ظل الضغط المتزايد على وجود القوات الأمريكية في العراق، وذلك بعد أشهر من تصويت البرلمان العراقي على قرار بإنهاء وجود القوات الأجنبية المرتبطة بالتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.
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