حزب الله يخرب في لبنان بوحدات عسكرية وجواسيس وعلماء كيميائيات

كشف منشقون عن تنظيم «حزب الله» اللبناني عن أن هذا الحزب زرع وحدات عسكرية في مواقع مختلفة من لبنان، لا يستبعد أن تكون وراء العديد من الحوادث التي حدثت في لبنان خلال الأشهر الأخيرة، ومن ضمنها انفجار مرفأ بيروت من قبل وحدة تضم علماء كيميائيات.

ووفقا لما تناقلته وسائل إعلام لبنانية، أمس، على لسان منشق من «حزب الله»، دون أن يكشف عن اسمه، حمل المنشق ميليشيا «حزب الله» الإرهابية مسؤولية تفجيرات وحرائق غامضة حدثت في لبنان خلال الفترة الأخيرة. وكشف أيضا عن معلومات عن تخزين صواريخ في الأحياء السكنية، كشفتها إسرائيل في سبتمبر الماضي.

أسلحة في كل مكان

قال المنشق، الذي أدلى بتصريحاته لقناة «الحرة»: «الحزب يعتمد على خطة توزيع، ترتكز على تأمين اكتفاء ذاتي من الأسلحة والذخائر لكل منطقة جغرافية، بوضعها في مخازن عدة ضمن هذه البقعة، فإذا ضُرب مستودع يبقى هناك ألف غيره في الخدمة»، مضيفا: «في محلة الجناح نحو ثلاثة مواقع أخرى، وهذا ينطبق على مناطق مختلفة من لبنان». وأوضح المنشق: «المعامل والمستودعات ممتدة على كل الأراضي اللبنانية، وداخل الأحياء السكنية بأشكال وطرق مختلفة، وهناك أنفاق تحت الأرض، ولا سيما على طريق الجنوب بيروت».

عناصر الـ900

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أشار المنشق إلى أن «أسلوب الحزب خارج المناطق التابعة لمحافظة الجنوب يختلف قليلا، ففي المناطق المسيحية مثلا يعمد إلى امتلاك عقارات وأراض باسم شركات مملوكة لعناصر في «التيار الوطني الحر»، وتنقل المعدات العسكرية عبر عناصر الـ900، وهي مجموعة تحمل بطاقات عسكرية للقيام بمهمات يصفها الحزب بأنها «خارجية».

تفجير ميناء بيروت

كشفت المعلومات دلائل تكشف تخزين كميات من «نترات الأمونيوم»، التي فجرت ميناء بيروت في 4 أغسطس الماضي في معاقل للحزب الإرهابي، عُثر عليها خلال جولة إعلامية نظمها الحزب بعد اتهام بنيامين نيتانياهو، له بتخزين أسلحة في مناطق مدنية.