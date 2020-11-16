إعدام 21 مدانا بالإرهاب في العراق

نفذت السلطات العراقية، الإثنين، حكم الإعدام بحق 21 مداناً بـ"الإرهاب" في سجن الناصرية المركزي (جنوب) بعد مصادقة رئاسة الجمهورية، حسبما أفادت مصادر أمنية وطبية، وفق فرانس برس.
وقالت المصادر، إنه جرى تنفيذ حكم الإعدام بحق المدانين وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب. وأضافت أن المدانين يتحدرون من محافظات: الموصل والأنبار وبغداد والبصرة، إضافة إلى ذي قار.
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