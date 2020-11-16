مستشار الرئيس ترامب للأمن القومي: يبدو أن بايدن فاز بانتخابات الرئاسة

سيف اليزيد - قال روبرت أوبراين، مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب للأمن القومي، اليوم الاثنين، إنه يبدو أن المرشح الديمقراطي جو بايدن هو الفائز بالانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 3 نوفمبر الجاري.

وأوضح أوبراين، أمام منتدى الأمن العالمي، أنه سيضمن انتقال السلطة بطريقة احترافية للفريق الذي يقوده بايدن.

ويصر ترامب على أن انتخابات الرئاسة شهدت "تزويراً" وأنه سيكون الفائز بعد سلسلة من الطعون القضائية في عدة ولايات.

وقال أوبراين إنه يأمل في فوز ترامب بفترة ثانية لمدة أربع سنوات لكنه سيعمل مع أي إدارة جديدة برئاسة بايدن ونائبته كامالا هاريس.

وأضاف "إذا كانت هناك إدارة جديدة، فإنهم يستحقون بعض الوقت للمجيء وتنفيذ سياساتهم. إذا تأكد فوز بايدن-هاريس، ومن الواضح أن الأمور تبدو على هذا النحو الآن، فسيكون لدينا انتقال احترافي جداً من جانب مجلس الأمن القومي، لا ريب في ذلك".

وأمام الولايات مهلة حتى الثامن من ديسمبر المقبل للتصديق على الانتخابات فيها واختيار أعضاء المجمع الانتخابي الذين سيختارون الرئيس الجديد رسمياً في 14 ديسمبر.

وأوضح أوبراين أن بايدن مستعد فيما يبدو لتعيين فريق أمن قومي احترافي.

وقال مستشار الأمن القومي "الشيء العظيم هو أن هذه هي الولايات المتحدة الأميركية. نتبادل الأدوار وكانت لدينا انتقالات سلمية وناجحة (للسلطة) حتى في أكثر الفترات الخلافية".