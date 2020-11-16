الجزائر: رقم قياسي لإصابات «كورونا» اليومية بلغ 910

سيف اليزيد - اقتربت إصابات فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض كوفيد - 19 اليوم السبت في الجزائر من حاجز ألف إصابة يومية.

ورصدت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، رقماً قياسياً جديداً بعد أن سجلت 910 إصابات جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة بزيادة 50 إصابة عن اليوم السابق.

ووصل إجمالي الإصابات بالفيروس في الجزائر إلى 68 ألفاً و589 منذ اكتشاف أول حالة نهاية فبراير الماضي.

وأعلن جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا تعافي 485 حالة جديدة، ليصل عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء إلى 45 ألفاً و148.

كما أشار فورار، في الإيجاز الصحفي اليومي حول وضعية الفيروس، تسجيل 14 وفاة جديدة بتراجع حالة واحدة عن يوم أمس الأحد، ليرتقع مجموع الوفيات إلى 2168.

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